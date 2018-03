Prefeitura de SP diz que nova pista na marginal reduz lentidão em 63%

Maíra Teixeira, da Central de Notícias

SÃO PAULO- A Secretaria Municipal de Transportes (SMT) divulgou nota nesta noite de segunda-feira, 29, informando que a nova pista central da Marginal do Tietê reduziu em 63% a lentidão na via hoje - primeiro dia útil após a sua liberação.

De acordo com a SMT, o horário que apresentou maior melhora foi às 10h, quando o aumento de fluidez foi de 82%. Até às 20h, a lentidão média na Marginal do Tietê ficou em 8 km, 63% inferior à medida ao longo da segunda-feira da semana passada, que foi de 22 km.

Segundo a SMT, apesar das fortes chuvas no período da tarde, as novas faixas tiveram impacto sobre o trânsito da cidade como um todo aumentando a fluidez em 24%.

A secretaria informou ainda que o trânsito hoje na via também foi melhor do que o registrado há um ano, na semana de 30 de março a 3 de abril de 2009. Naquele período, a média de lentidão foi de 14 km. O índice de hoje, de 8 km, representa um aumento de 42% na fluidez.

A secretaria ressaltou ainda que "sendo a Marginal do Tietê a principal avenida de São Paulo, o aumento de fluidez nessa via, se reflete em todas as regiões".

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as vias que mais se beneficiaram com a inauguração da nova pista foram o Corredor Norte-Sul ( formado pelas avenidas 23 de Maio, Tiradentes e Santos Dumont), e as avenidas Braz Leme, Marquês de São Vicente, Ermano Marchetti, Aricanduva e Salim Farah Maluf.