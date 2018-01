Prefeitura de SP divulga empresas interessadas em reforma do Anhembi

Atualizada às 11h20

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta quarta-feira, 17, o nome das empresas interessadas em reformar e modernizar o Complexo Anhembi, na região de Santana, zona norte. Embora o chamamento público tenha recebido 19 inscrições, como o Estado revelou na semana passada, a São Paulo Turismo (SPTuris) publicou o nome de 18 - uma a menos, pois a mesma empresa enviou dois envelopes - no Diário Oficial da Cidade desta quarta-feira. Entre os grupos interessados, há empresa do setor imobiliário de alta renda, administradoras com tradição em centros de eventos e até empresa farmacêutica.

Pelos estudos preliminares, o setor privado pretende ampliar o funcionamento para 24 horas, transformando a área de 300 mil m² em "minicity", com grandes restaurantes, lojas de grife e espaço infantil. Com a novidade, a estimativa da Prefeitura para o investimento privado subiu para R$ 2 bilhões - o valor previsto anteriormente era de R$ 1,5 bilhão.

Na semana passada, o secretário municipal de turismo e presidente da SPTuris, Wilson Poit, havia adiantado que a estimativa de investimento subiu porque os projetos virão mais fortes do que se esperava inicialmente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As propostas incluem parceria público-privada (PPP), fundo imobiliário, concessão e sociedade - a SPTuris é uma empresa de turismo que tem a Prefeitura como sócia majoritária. O modelo econômico ainda será definido.

Com a abertura dos envelopes dos grupos interessados, a Prefeitura autorizou que quatro grupos empresariais realizem estudos de arquitetura e engenharia, planos de negócios e modelagem econômica. Os outros 14 terão cinco dias úteis, a partir desta quinta-feira, 18, para apresentar a documentação restante.

Os interessados terão 90 dias para entregar o material, que será avaliado por uma comissão. A previsão é de que a licitação seja lançada até o início de 2016.

Entre as empresas inscritas no chamamento público, está a Construtora Ribeiro Caram Ltda., já autorizada a realizar os estudos técnicos. A empresa é responsável pela expansão da área de eventos do Holiday Inn, único hotel do Complexo Anhembi, que ocorreu entre 2008 e 2011. Além disso, fez a construção de parede no Centro de Exposições do Anhembi.

Outra interessada na reforma é a JHSF, empresa do setor imobiliário de alta renda. A companhia é conhecida por ter implantado projetos de shopping centers, como o Shopping Cidade Jardim, e hotéis de luxo, entre eles o Hotel Fasano.

A EMS S/A, empresa do setor farmacêutico, também está listada entre as empresas inscritas, em parceria com um escritório de arquitetura (Athié Wohnrath) e um grupo de advogados (Arap, Nishi & Uyeda). O escritório de advocacia presta assessoria na modelagem de projetos de infraestrutura relacionados a concessões e PPPs.

Tradicional administradora de centro de eventos, a Transamérica Eventos manifestou interesse na reforma do Anhembi. Além do Transamerica Expo Center, a empresa atua em empreendimentos como o Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro, e o Expo Trade, em Curitiba.

Confira os grupos empresariais que se inscreveram para o projeto Novo Anhembi:

1. URBEM - Instituto de Urbanismo e Estudos para a Metrópole.

2. Consórcio Anhembi Global: Global Ace Participações e Investimentos Ltda. - Opus Oficina de Projetos Urbanos Ltda.

3. Construtora Ribeiro Caram Ltda.

4. EMS S/A - Athié Wohnrath Urbanismo, Paisagismo e Arquitetura Ltda. - Arap, Nishi & Uyeda Advogados.

5. CONSTRUCAP - CCPS Engenharia e Comércio S/A - BF Capital Assessoria em Operações Financeiras Ltda. - Moysés & Pires Sociedade de Advogados.

6. Arena Assessoria de Projetos Ltda. - Progen Projetos Gerenciamento e Engenharia S/A - AGR Projetos e Estruturação Ltda. - Castello Branco, Lobosco e Gama Advogados.

7. JHSF Participações S/A.

8. Terra & Tuma Arquitetura e Urbanismo Ltda. ME.

9. AR - Ar Condicionado e Engenharia Ltda.

10. GL Events Centro de Convenções S/A.

11. Planos Engenharia S/S Ltda.

12. Barbosa & Corbucci Arquitetos Associados Ltda.

13. Tetraarq Arquitetura e Projetos Ltda. - Almeida & Fleury Consultoria Econômica Ltda.

14. Transamérica Eventos e Marketing Ltda.

15. CTIS Tecnologia S/A.

16. Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A.

17. Petrobras Distribuidora S/A.

18. Reinaldo Crosato.