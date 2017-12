Prefeitura de SP demite assessor responsável por contratos suspeitos

Atualizado às 23h25 SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo exonerou o coordenador de gestão de parcerias da Secretaria Municipal dhe Esportes (SEME), Siderval Marques de Brito, braço direito do secretário Celso Jatene (PTB). Siderval era o responsável pela aprovação dos convênios firmados pela pasta para a realização de eventos, que são alvo de uma investigação aberta na semana passada pela Controladoria Geral do Município. Siderval foi ainda assessor parlamentar de Jatene na Câmara Municipal e é irmão de Sidney Marques de Brito, coordenador do Clube Esportivo Tietê, inaugurado em setembro pelo prefeito Fernando Haddad (PT).

No fim do ano passado, o Tietê recebeu uma festa de Natal, que mereceu três convênios por parte da secretaria, aprovados pelo setor comandado por Siderval. Dois deles foram firmados com a Associação Desportiva e Educacional para Formação de Atletas: R$ 421 mil para a realização da "Grande Festa de Natal do Tietê" e R$ 107 mil para o "Feliz Festa de Natal no Tietê, Criançada". Já a Associação Centro Esportivo Educacional para Formação de Atletas ficou com R$ 399,8 mil para fazer o evento "Tietê Iluminado".

As duas entidades foram criadas entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014, mas estão entre as campeãs de convênios na área que era coordenada por Siderval. A "Centro Esportivo" firmou nove deles, apenas no ano passado, recebendo da Prefeitura R$ 1,117 milhão, enquanto a outra ganhou repasses de R$ 700 mil, em quatro contratos. Ambas estão ligadas a Cosme Aparecido Santos Brito, vice da primeira instituição e presidente da segunda.

O primeiro desses convênios foi firmado em maio: R$ 190 mil para a Copa Paulista de Futebol - categoria menores. Com a previsão de envolver 640 jovens, o evento teve um congresso técnico (do qual usualmente participam apenas os técnicos, para definir regras e tabela) com um jantar para 700 pessoas, ao custo unitário de R$ 34,29. Entre outros itens da prestação de contas do evento está a compra de 8.960 garrafas de água de 1,5 litro, num custo total de mais de R$ 13 mil.

Já para duas edições do "Torneio de Vôlei", um na "categoria adulto", outro na "categoria menores", o repasse foi de R$ 242 mil. A comparação entre os custos do evento com os patrocinados por outras entidades mostraria preços diferentes dos praticados em outros convênios. Uma equipe de oito árbitros custaria R$ 650 por partida e o grupo atuaria em 30 delas. Cada uma das 700 camisetas prometidas no plano de trabalho custaria R$ 28. Levantamento feito pelo Estado em mais de 100 convênios mostra que o valor máximo desse item é de R$ 22. Na quinta-feira, quando o a reportagem visitou a papelada desses convênios, as prestações de contas não estavam anexadas à documentação do convênio.