Prefeitura de SP autoriza demolição do Hotel Ca'd'Oro

SÃO PAULO - O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) autorizou em sua última reunião a demolição do Hotel Ca'd'Oro. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município no último sábado, 5. As obras estavam interrompidas desde janeiro deste ano.

O processo tramitava desde 2010 no Conpresp e foi deferido por unanimidade de votos. O conselho apenas recomendou que seja elaborado um "completo dossiê da edificação que será demolida, com fotos e plantas, para arquivo do Departamento do Patrimônio Histórico, levando-se em conta a importância do Hotel Ca'D'Oro, que por anos a fio serviu como referência no mercado hoteleiro".

Localizado na Rua Augusta, na altura da Rua Caio Prado, no centro de São Paulo, o edifício foi o primeiro hotel cinco-estrelas da capital paulista.

A assessoria de imprensa da Brookfield, empresa responsável pelo projeto do novo empreendimento, informou que não pode dar detalhes da obra até que ela seja aprovada pela Prefeitura.