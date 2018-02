Prefeitura de São Paulo vai vistoriar Center Norte na quinta-feira

SÃO PAULO - O prefeito Gilberto Kassab,o secretário estadual de Meio Ambiente, Bruno Covas, e técnicos da Cetesb e da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente farão uma vistoria nesta quinta-feira, 6, no Shopping Center Norte.

A partir das 17h, serão verificadas as medidas que o centro comercial está tomando para instalar o sistema de drenos de extração do gás metano existente no subsolo do empreendimento.

Desde o dia 19 de setembro, a Cetesb aplica ao Center Norte uma multa diária no valor de R$ 17.450,00 pelo não cumprimento das intervenções emergenciais exigidas pelo órgão ambiental para garantir a segurança no local.

Ontem, o mesmo juiz que havia dado a liminar que permitia o funcionamento do prédio, cassou a medida e hoje o shopping já amanheceu fechado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais cedo, Kassab disse acreditar que o shopping ficaria fechado por poucos dias. "Minha sensibilidade diz que em poucos dias a prefeitura poderá suspender a interdição", afirmou o prefeito.

Ele ressaltou que sua avaliação se baseava em sua experiência como engenheiro. "Nós sabemos que a obra vem sendo realizada e que, a partir de hoje, ela deve ser intensificada, até porque o shopping está fechado e fica mais fácil", completou.

"Eu torço para que seja uma questão de horas e de dias", emendou, questionado sobre o prazo em que acredita que shopping poderá ser reaberto. Kassab disse, porém, que a reabertura do Center Norte só se dará a partir de manifestação favorável da Cetesb.

(com Anne Warth, da Agência Estado)