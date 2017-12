Prefeitura de São Paulo quer retirar Ceagesp da Vila Leopoldina

Cargas. Já a nova Ceagesp seria em uma área mais próxima de um dos braços do Rodoanel Mario Covas, conforme o plano do prefeito. Haddad disse que já há áreas em estudo para receber o novo complexo, mas não deu detalhes. A gestão da área continuaria com a União, mas no complexo construído pelo parceiro.

A mudança faria parte de um amplo pacote logístico nas pranchetas da Prefeitura que pretende retirar os cerca de 76 mil caminhões (ou 44% dos 190 mil veículos pesados que circulam diariamente pela capital) da região do centro expandido da cidade. Esse pacote inclui ainda a restrição ao tráfego de caminhões na região da Avenida Jacu-Pêssego, na zona leste, que também foi confirmada nesta segunda. Prevista desde a gestão anterior, de Gilberto Kassab (PSD), a restrição de horários de circulação para caminhões na área - que pode incluir ainda a Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo - deve começar a valer assim que o governo do Estado entregar a ligação do novo Trecho Leste do Rodoanel, o que deveria ter ocorrido no primeiro semestre.

Terminal. O tráfego de caminhões também deverá ser reduzido com a ampliação de um terminal privado de cargas instalado às margens da Via Dutra, na zona norte. A Prefeitura pretendia construir um terminal na região da Vila Maria, mas desistiu da ideia, diante de um protocolo de intenções assinado por uma empresa privada de logística que fará a obra.

Para completar, o pacote engloba ainda o programa-piloto de entregas noturnas de cargas, com início previsto para esta madrugada na zona oeste. Ao todo, 18 empresas - grandes varejistas, farmácias, lojas de material de construção e redes de roupas em shoppings - passarão a movimentar mercadorias das 21h às 5h. O programa será acompanhado até fevereiro, para verificar incômodos na vizinhança, antes de ser ampliado para o restante da cidade.