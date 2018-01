Prefeitura de São Paulo anuncia novo secretário de Serviços

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta quarta-feira, 16, o nome do novo secretário municipal de Serviços. Dráusio Barreto, que é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e membro do Conselho Superior do Ministério Público Estadual, vai substituir Alexandre Moraes, 41 anos, que pediu afastamento do cargo no último dia 8. Barreto já foi presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e deputado estadual.

Moraes ficou três à frente, além da Secretaria de Serviços, da pasta de Transportes, do Serviço Funerário, da SPTrans e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Para os cargos de secretário-adjunto de Serviços e diretor do Departamento de Limpeza Urbana (Limpurb) o indicado é Sérgio Mendonça. A Corregedoria-Geral do Município será ocupada por Edilson Mougenot Bonfim. As posses ocorrerão a partir da próxima sexta-feira, 18.

Sérgio Mendonça é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, onde atuava na área de Direitos Coletivos e Difusos, e professor universitário.

Edilson Mougenot Bonfim é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, onde atuou na área de Justiça Criminal, professor universitário e autor de livros jurídicos.