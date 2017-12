Prefeitura de Santo André inaugura faixa de pedestres '3D'

SÃO PAULO - A Prefeitura de Santo André, no ABC Paulista, implementou uma faixa de pedestres com pintura em terceira dimensão para alertar os motoristas sobre a redução de velocidade. Inaugurada em frente ao prédio da Prefeitura, no cruzamento da Rua Delfim Moreira com a Avenida Portugal, um dos pontos de maior movimento no centro da cidade, a faixa está em fase de testes.

De acordo com o órgão, a ilusão de ótica é provocada pela pintura de uma sombra, em tons mais escuros, nas tradicionais listras brancas. Para o motorista, que fica de frente para a faixa, a impressão é de que ela está ‘flutuando’. A intenção da medida é que o condutor reduza a velocidade ao se deparar com a novidade e, assim, evite atropelamentos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o pedestre não há nenhuma alteração. Por estar em um ângulo diferente dos condutores, a ilusão de ótica não funciona para quem atravessa a rua. Após a fase de testes, a Prefeitura pretende implantar mais cinco faixas 3D em outros pontos de Santo André. A qualidade do asfalto e a declividade dos locais estão sendo estudados pela secretaria de Mobilidade Urbana da cidade.