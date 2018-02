Prefeitura de Ilhabela abre via para o Bonete

A prefeitura de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, iniciou há cerca de uma semana a abertura de uma estrada que dá acesso à Praia do Bonete, comunidade tradicional localizada no lado da ilha, voltada para o alto mar. De acordo com a diretora do Parque Estadual de Ilhabela, Carolina Poletto, a abertura da estrada serve para a implementação de uma ponte para pedestres, que passa por uma cachoeira. A obra, porém, fere um embargo interposto pelo Ministério Público, que proíbe justamente a abertura dessa via.

Os moradores são favoráveis à construção da ponte, desde que a estrada atual não seja reaberta. Ela tem cerca de 12 quilômetros de extensão e liga os bairros de Sepituba e Bonete. A trilha é bastante procurada por turistas, que fazem o percurso a pé, em uma caminhada de aproximadamente quatro horas.

Essa é a preocupação da comunidade de pescadores. A estrada vai possibilitar o trânsito de veículos tracionados e pode provocar a depredação da área protegida. A reportagem apurou que o Ministério Público determinou ao Parque Estadual de Ilhabela a realização de uma vistoria para identificar possíveis danos ambientais provocados pelos tratores da prefeitura. O Estado tentou contato com o prefeito Antonio Colucci (PPS), na noite de ontem, mas, como estava em viagem, a ligação por celular foi interrompida.