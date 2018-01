Prefeitura de Capivari decreta situação de emergência

A prefeitura de Capivari, no interior de São Paulo, decretou situação de emergência nesta quarta-feira, 6. A cidade foi atingida por tempestades durante o mês de dezembro de 2009.

A Defesa Civil do município interditou ontem 25 casas com riscos desabamentos. Entre os locais estão cinco casas no bairro Ribeirão, nove na Vila Balan e 11 no bairro Moreto. O decreto foi enviado para a Defesa Civil estadual.

Até o momento, 13 cidades decretaram situação de emergência em São Paulo. São elas: São Luiz do Paraitinga , Caieiras, Manduri, Bofete, Oscar Bressane, Getulina, Caiuá, Santo Antônio do Pinhal, Franco da Rocha, Osasco, Mirassol, Guaratingueta, Inúbia Paulista.

Desde 1º de dezembro, 106 municípios foram atingidos por enchentes e tempestades e 42 pessoas morreram em decorrência de deslizamentos e enchentes.