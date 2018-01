Prefeitura cria Twitter de acidentes e enchentes A Prefeitura lançou o perfil no Twitter @saopaulo_agora. Nele, são informadas as interferências na cidade que podem vir a atrapalhar o deslocamento das pessoas, como pontos de alagamento, árvores caídas, acidentes de trânsito ou incêndios, além da previsão do tempo e os estados de atenção para alagamentos, inundações e deslizamentos.