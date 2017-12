Prefeitura corta em 35% verba prevista para a Parada Gay

Atualizada às 21h40

A Prefeitura de São Paulo cortou em 35% a previsão de verbas para a Parada Gay neste ano. O valor investido na edição de 2015 do evento será de R$ 1,3 milhão, ante R$ 2 milhões reservados no ano passado. Para reduzir os gastos, a administração municipal deixou de financiar a feira cultural LGBT, que ocorre dias antes da Parada, e o camarote vip da Prefeitura.

O Estado mostrou, na semana passada, que outras verbas da festa poderiam ser cortadas. A Parada ocorre no dia 7 de junho, na Avenida Paulista, região central de São Paulo.

O corte de recursos está ligado às restrições orçamentárias do governo municipal. Mas, segundo a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, parceira da Associação da Parada do Orgulho GLBT (APOGLBT) na organização do evento, toda a estrutura segue bancada pela Prefeitura, desde a Marcha das Lésbicas, que ocorre no dia anterior, até o show de encerramento. A decisão da Prefeitura de não investir na feira foi criticada pelo diretor e sócio-fundador da APOGLBT, Nelson Matias, na entrevista para apresentação do evento durante a tarde desta segunda-feira, 18.