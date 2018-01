Prefeitura convoca empresas suspeitas de sonegação A Prefeitura de São Paulo divulgou ontem que começou a notificar as empresas citadas no escândalo do Imposto Sobre Serviços (ISS) para comprovar a legalidade dos descontos que obtiveram no cálculo do imposto. As empresas terão de mostrar as notas fiscais que teriam sido apresentadas aos fiscais acusados de cobrar propina para dar os descontos. Com as notas, "é possível aferir se o valor arrecadado de fato foi condizente com o que é realmente devido por empreendimento", disse a nota da Prefeitura.