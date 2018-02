Prefeitura contrata vigias para 16 parques de SP, mas sem data de início

SÃO PAULO - Duas empresas foram contratadas ontem para fazer a segurança particular de 18 parques das regiões administrativas norte e centro-oeste da capital. Desde sexta-feira, o serviço vem sendo feito de modo provisório pela Guarda Civil Metropolitana, já que o contrato com a empresa responsável pelo serviço foi rompido pela Prefeitura, como o Estado revelou há duas semanas.

Atualmente, alguns dos 36 parques que eram atendidos pela empresa estão sendo atendidos apenas por rondas em viaturas - ou seja, não há segurança fixa de prontidão caso aconteça algum problema. Outros possuem efetivo fixo de guardas municipais e outros estão sendo vigiados por bases comunitárias móveis.

De acordo com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, ainda não é possível determinar a data em que a segurança particular voltará às áreas verdes dos grupos norte e centro-oeste, que incluem parques como o Trianon e a Aclimação. Segundo a pasta, ainda há prazo para empresas contestarem a licitação, encerrada ontem.

Já os parques das áreas sul, leste e o Ibirapuera ainda não tiveram nova empresa contratada. As concorrências estão sob análise do Tribunal de Contas do Município e não há previsão de quando serão realizadas.