Prefeitura confirma Parada Gay na Avenida Paulista no dia 6 de junho A Prefeitura de São Paulo confirmou a Avenida Paulista como endereço da Parada do Orgulho Gay deste ano, marcada para 6 de junho. No ano passado, uma morte e um incidente com uma bomba, que deixou 30 pessoas feridas, fizeram a Polícia Militar e o Ministério Público Estadual manifestarem oposição à repetição do evento no mesmo endereço. A Parada também teria atingido um tamanho, com 3,1 milhões de pessoas, incompatível com a Paulista. A PM afirmou ao Ministério Público que também teria dificuldades para controlar a multidão na avenida. Por outro lado, a data se confirmou como uma das mais lucrativas para o turismo paulistano. Em uma portaria publicada sábado do Diário Oficial da Cidade, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) nomeia uma comissão que deverá adotar "as medidas" para que o evento continue na Paulista.