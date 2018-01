Prefeitura compra edifício Prestes Maia por R$ 22 milhões

SÃO PAULO - A Prefeitura comprou por R$ 22 milhões o prédio Prestes Maia, na Luz, região central de São Paulo, que nos últimos anos passou por uma série de ocupações por movimentos de luta por moradia e reintegrações de posse. Segundo o prefeito Fernando Haddad (PT), o edifício de 22 andares irá receber cerca de 200 famílias.

“Nós acabamos de desapropriar o prédio que está ocupado há décadas. Fechamos sexta-feira o acordo com os antigos proprietários e agora vamos ao acordo com os ocupantes”, disse neste sábado, 17. Segundo ele, o imóvel será entregue à Caixa Econômica Federal para que o banco dê continuidade ao processo de tornar o edifício um programa de habitação do Minha Casa, Minha Vida.

“Agora ele já é público”, explicou. Haddad garantiu que as unidades habitacionais do prédio serão destinadas às famílias que o ocuparam.