Prefeitura cobra IPTU até de isento A Prefeitura cobrou, no início do ano, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) até de quem era isento e não tinha necessidade de recolher o tributo. Três contribuintes entraram em contato com o Jornal da Tarde e relataram que passaram pela situação, incluindo a aposentada Maria Pasquini Huffmann, de 68 anos, moradora do Jardim Colonial (zona leste)