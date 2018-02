Prefeitura cancela três contratos para construção de terminais de ônibus

À época da assinatura, o Terminal Rio Pequeno, na zona oeste, tinha prazo de sete meses para ficar pronto. Com a implantação da Linha 4-Amarela, a SPTrans estuda reorganizar as linhas, sem terminal (o projeto da Linha 4 é anterior à contratação). A segunda parada cancelada foi a da Vila Maria, na zona norte. Os terminais das Estações Jardim São Paulo e Parada Inglesa, da Linha 1-Azul, a tornaram "desnecessária", segundo a SPTrans. Já na zona leste, a "vilã" foi a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O terminal ficaria no Itaim Paulista.