Prefeitura cancela mais 100 multas aplicadas na via Mais cem multas entre as 8 mil que foram aplicadas por agentes de trânsito na Marginal do Tietê no período de 17 de julho a 31 de agosto foram anuladas pelo Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV), órgão da Prefeitura. Os motoristas foram induzidos a cometer as infrações por falhas na sinalização vertical e horizontal da via.