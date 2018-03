Prefeitura calcula prejuízos causados por chuva de granizo em Guarulhos (SP)

SÃO PAULO - A Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, informou na manhã desta quarta-feira, 22, que ainda realiza o levantamento dos prejuízos causados pela chuva de granizo que atingiu o município na noite de terça-feira, 21.

A chuva danificou telhados, alagou vias, encobriu carros e derrubou árvores. O Corpo de Bombeiros registrou ao menos dez ocorrências referentes ao temporal. Não há informação sobre feridos. O mau tempo também fez com que o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, alterasse as operações entre visuais e por instrumentos desde as 16h40.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Prefeitura informou que o trabalho de limpeza nos locais afetados começou após o término da chuva e continua a ser realizado nesta manhã.