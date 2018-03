Prefeitura busca parcerias para construir anel viário no entorno

A prefeitura de Guarulhos quer construir um anel viário em volta do aeroporto para facilitar o acesso dos moradores. A ideia é duplicar as Avenidas Monteiro Lobato, Papa João Paulo, Jamil João Zarif, a Rua Bela Vista do Paraíso e a Marginal do Rio Baquirivu, que circundam o terminal, e criar alternativas à Rodovia Hélio Smidt, único e já saturado acesso ao aeroporto.

O dinheiro para fazer as obras deve vir do governo federal - a administração do prefeito Sebastião Almeida (PT) protocolou um pedido de verba de R$ 220 milhões no Ministério do Turismo, por acreditar que a melhoria atende também os turistas. A previsão de início da duplicação das vias é 2013, com término para antes da Copa de 2014.

A Concessionária Aeroporto Internacional de Guarulhos, nova administradora de Cumbica, afirma que assinou um termo de compromisso com a prefeitura que prevê o alargamento de algumas vias no entorno, mas que ainda precisa receber o projeto da Secretaria de Transportes.

Os novos gestores já têm seus investimentos previstos para o viário do aeroporto. Devem fazer obras de melhoria na Hélio Smidt, até para criar espaço para uma futura estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A Linha 13-Jade deve ligar São Paulo ao aeroporto. Além disso, já está prevista nos planos da concessionária uma alça de acesso do aeroporto até o Trecho Norte do Rodoanel, ainda em projeto.

Outra melhoria viária prometida pela prefeitura no ano passado para a Copa é uma ligação direta entre a zona leste de São Paulo e Cumbica. É a Avenida José Alencar, que vai começar na Papa João Paulo, atrás do aeroporto, cruzar a Via Dutra e chegar até o trevo da Rodovia Ayrton Senna com a Jacu. /N.C.