Prefeitura aumenta para 7 anos e meio a idade da frota de aplicativos

Após protesto de motoristas de aplicativos diante da Prefeitura de São Paulo nesta quarta-feira, 17, a gestão João Doria (PSDB) ampliou de 7 para 7,5 anos o prazo de fabricação dos veículos que poderão circular na capital.

A regra vale para veículos que se credenciaram em aplicativos até julho do ano passado. Aqueles que se credenciaram após julho, continuarão tendo de usar carros fabricados há, no máximo, cinco anos.

As novas normas da Prefeitura para transporte de passageiros por aplicativo entraram em vigor no dia 10 de janeiro. Entre as principais novidades estão a obrigatoriedade de placa da capital, tempo máximo de fabricação dos veículos de até 7 anos e adesivo colado no carro para identificar a empresa. Multas serão aplicadas somente no fim de janeiro. Até lá, vigora a fase de orientação dos motoristas.

Ato. Organizadores estimaram a participação de mil motoristas de aplicativos de transporte no protesto desta quarta-feira, 17. Um grupo de condutores apresentou as reivindicações à Prefeitura.

Esteve na reunião a presidente da Associação de Motoristas Independentes do Estado de São Paulo, Dani Taiba. Ela afirmou que, entre as principais demandas, a categoria pedia ampliação para 10 anos de tempo de fabricação.

Outro pedido é a anulação da exigência de placa da cidade de São Paulo. "Isso cria muros na cidade. Está limitando nosso trabalho", defende a motorista. Segundo ela, a Prefeitura teria prometido a realização de um estudo sobre a viabilidade da ampliação de placas da região metropolitana de São Paulo.