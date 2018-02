Prefeitura assume administração de feira da madrugada no Brás

SÃO PAULO - A feira da madrugada, realizada no Pátio do Pari, na região do Brás, centro de São Paulo, será administrada pela Prefeitura a partir desta terça-feira, 23, com apoio da Polícia Militar. O controle passou para a administração municipal após o prefeito Gilberto Kassab sancionar, por meio de decreto, a guarda provisória da área, que anteriormente era gerida pela União.

Em 90 dias, o secretário municipal de Trabalho, Marcos Cintra, e o coordenador de subprefeituras, Ronaldo Camargo, deverão apresentar um projeto para melhor aproveitamento da área. "A feira vai continuar", assegurou Kassab.

A intenção de Kassab é implementar um projeto que fomente o comércio e o desenvolvimento econômico e social da região. O objetivo desta ação é melhorar as condições de trabalho, segurança, circulação, higiene, instalações e serviços prestados no local, que tem área de 136.876 m².