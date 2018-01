Prefeitura insere 'Semana Mundial do Sono' no calendário oficial

SÃO PAULO - A Prefeitura de Sâo Paulo incluiu uma nova data comemorativa no calendário do município: a semana municipal do sono. A data tem como objetivo "conscientizar todos os munícipoes, por meio de seminários, debates, palestras, publicações, atividades e outros eventos sobre os benefícios e a importância do sono para a saúde e para a qualidade de vida, alertando sobremaneira a relação direta entre o sono e a qualiudade de vida, bem como para o desempenho humano no trabalho, no estudo e nas relações sociais". O marco será o dia 21 de março, coincidindo com o Dia Mundial do Sono.

A promulgação da lei, vinda de projeto do vereador Paulo Frange (PTB), foi publicada neste sábado no Diário Oficial do Município de São Paulo. De acordo com o texto divulgado, a Secretaria Municipal da Saúde poderá utilizar recursos humanos, materiais e físicos para promover semniários, debates, palestras e outras atividades.