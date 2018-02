Prefeitura apresenta novo modelo de trólebus para SP

SÃO PAULO - A Secretaria de Transportes da cidade de são Paulo apresentou nesta segunda-feira, 24, o novo modelo de trólebus que vai circular a partir de hoje na capital, em continuidade ao processo de renovação da frota e de investimento em tecnologias limpas.

O novo carro, que é totalmente digital, mais econômico e oferece mais conforto aos passageiros, vai operar na linha 2290 Terminal São Mateus - Terminal Parque Dom Pedro II. Até o fim do ano, outros 127 veículos devem entrar em operação, segundo a São Paulo Transporte S/A (SPTrans).

Outra novidade é que o modelo é totalmente acessível, contando com piso baixo e portas mais largas, melhorando o embarque e desembarque, principalmente para pessoas com dificuldades de locomoção. Além de todas as vantagens de um trólebus, como emissão zero de poluentes, o modelo se destaca também pelo nível de ruído, muito baixo, o que colabora com o combate à poluição sonora da cidade.

A renovação da frota dos trólebus em São Paulo começou em 2009, quando foram incluídos 12 novos veículos. No entanto, houve dificuldades para encontrar fabricantes que pudessem fornecer os veículos dentro das especificações exigidas pela SPTrans para operar na cidade. Com esse novo modelo, a previsão de renovação de 70% da frota está mantida e outros 127 novos trólebus devem entrar em circulação até dezembro de 2012.