Prefeitura apreende produtos na Feira Madrugada na região central de SP

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo apreendeu 75 mil produtos durante uma operação de combate à pirataria, contrabando e sonegação fiscal, na região da Feirinha da Madrugada, no Brás, no centro da cidade. A ação teve início na madrugada desta terça-feira, 28. Entre as mercadorias estão tênis e bolsas.

Atuam na operação agentes da Subprefeitura da Mooca, Polícias Civil e Militar e Guarda Civil Metropolitana. Também participarão as Receitas Federal e Estadual e Polícia Federal.

Os produtos apreendidos são encaminhados à 1ª Delegacia SIG da Seccional Centro da Polícia Civil. Até as 18 horas desta quarta-feira, 29, 11 lojas foram vistoriadas e em dez foi constatada a venda de mercadorias ilegais. A estimativa é que 177 lojas sejam inspecionadas. Os agentes da subprefeitura da Mooca notificaram os 11 lojistas, que terão o prazo de cinco dias para apresentar a documentação dos estabelecimentos.

A participação da comunidade é fundamental, denunciando através dos telefones: 153 da Guarda Civil Metropolitana e 190 da Polícia Militar, ao tomar conhecimento de estabelecimentos que vendam mercadorias pirateadas e contrabandeadas.