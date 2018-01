Prefeitura aposta em incentivos para reverter tendência O limite de verticalização já foi atingido em 12 dos 91 distritos de São Paulo. A Prefeitura espera agora que a Operação Urbana Lapa-Brás volte a estimular investimentos do mercado imobiliário na capital paulista. O projeto prevê incentivos para a construção de prédios para cerca de 400 mil novos moradores no entorno do eixo ferroviário.