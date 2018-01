Prefeitura afirma que reservatórios estão limpos A manutenção dos reservatórios está em dia, segundo a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras. Dos nove equipamentos sujos indicados pela reportagem, a pasta afirma que todos foram limpos recentemente e novos serviços estão agendados. No caso do reservatório do Oratório, na zona leste, nenhuma irregularidade foi constatada na "vistoria do dia 31/5", afirma a pasta. A mobília encontrada dentro do piscinão é fruto do descarte irregular de lixo. Para tentar solucionar o problema, um ecoponto ? local para descarte de entulho ? será ativado na região da Vila Cardoso Franco. A secretaria informa ainda que a remoção dos resíduos no piscinão do Bananal, na zona leste, é feita duas vezes por semana. São 400 toneladas de material tirados diariamente. A Prefeitura explica que a vegetação no local é uma característica do equipamento, que não é concretado e tem o fundo de terra batida ? diferente da maioria dos reservatórios.