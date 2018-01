Prefeitura admite problemas em boletos da inspeção veicular

A Prefeitura de São Paulo informou que os proprietários de veículos que não realizaram a inspeção veicular em 2009 e tiveram problemas com o boleto de desbloqueio devem comparecer, ou enviar um representante, à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente portando o comprovante de pagamento e a documentação do carro.

Em nota, a Prefeitura afirmou que em razão de um problema no sistema de processamento, boletos de desbloqueio emitidos e pagos desde 1 de fevereiro não foram reconhecidos pelo banco de dados do Programa de Inspeção Veicular.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O atendimento será feito a partir do dia 23 de fevereiro, das 9 horas às 17 horas, na Rua do Paraíso, número 387. A inspeção poderá ser agendada após 24 horas do desbloqueio.