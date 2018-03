Prefeitura adia proibição de motos na 23 de Maio

Agora, a administração municipal admite que a faixa exclusiva não vai conseguir absorver todo o movimento de motos da 23 de Maio. "A faixa da Vergueiro não tem capacidade para absorver o volume de motos que passa pela 23 de Maio em certas concentrações de horários", disse o secretário de Transportes, Marcelo Cardinale Branco, em evento de entrega de viaturas e motos para a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O secretário reconheceu que uma proibição na 23 de Maio só será possível com a construção de novas motofaixas que sirvam de alternativa à principal via do corredor norte-sul, nos moldes da que foi feita na Rua Vergueiro. "Temos feito alguns estudos, mas esse ainda é um assunto que não foi decidido", disse Cardinale Branco.

Acidentes. No mesmo dia, a CET informou que o número de acidentes envolvendo motos na Marginal do Tietê caiu 66% após a proibição de motociclistas nas pistas expressas. Foram 48 acidentes desde o início da fiscalização, no dia 16 de agosto, até o dia o 15 de setembro, ante 142 em igual período do ano passado, segundo informações da companhia.