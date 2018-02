Prefeitura achou 'de 30 a 40' áreas para creche

No entanto, Haddad não deu prazo para que as creches estejam prontas. "A prioridade zero é terreno para as creches, porque aí eu tenho verba federal e eu não posso perder. Teremos aí os primeiros 30, 40 terrenos nas próximas semanas."

Depois de mapeados, os terrenos serão desapropriados. As obras depois precisam ser projetadas e licitadas.

Durante a campanha eleitoral, no ano passado, Haddad prometeu criar 172 creches e 150 mil vagas com verba do Pró-Infância, programa de investimentos do Ministério da Educação (MEC) - pasta que Haddad comandou entre 2005 e 2011.

Então candidato, Haddad acusou o ex-secretário de Educação da Alexandre Schneider (PSD) - titular na gestão Gilberto Kassab (PSD) - de não ter procurado verba do MEC para construir creches. Schneider, que havia participado de audiência com Haddad, rebateu a crítica e afirmou que havia burocracia no processo.

A demanda atual por vagas é de 93.814, de acordo com dados de dezembro da Secretaria Municipal de Educação (SME). O número é menor que os 97.751, registrados em dezembro de 2011.

Segundo a SME, a diferença do déficit atual em relação ao de setembro de 2012, quando atingiu 170.858 vagas, é porque as crianças se formaram no fim do ano e passaram às Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEIs) - que não têm falta de vagas.

A localização dos terrenos encontrados pela Prefeitura não foi informada. A região mais carente de vagas é a zona sul, segundo a SME: os distritos com maior demanda são Capão Redondo (6.650), Jardim Ângela (6.364), Grajaú (5.838), Cidade Ademar (5.173) e Campo Limpo (4.647).

O secretário da Educação, Antonio Cesar Callegari (PSB), afirmou que estuda a construção em terrenos municipais. Ele disse que a inauguração será "a mais rápida possível". / F.F. E A.R.