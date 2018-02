Prefeitura abre 11,3 km de faixas exclusivas de ônibus Os primeiros 11,3 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus - de uma promessa de 130 quilômetros - foram construídos no último fim de semana em vias das zonas sul e oeste da cidade. E a Prefeitura informou ontem que, no próximo fim de semana, entregará mais seis corredores: nas Avenidas Interlagos, Senador Teotônio Vilela, do Rio Bonito e Olívia Guedes Penteado (zona sul), Brigadeiro Galvão Peixoto, na zona oeste, e Cruzeiro do Sul, na zona norte.