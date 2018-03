Prefeitos tentam barrar construção de presídio

Prefeitos e vereadores do Vale do Ribeira, no sul do Estado de São Paulo, querem convencer o governo estadual a desistir de instalar uma penitenciária em Registro, a principal cidade da região. A alegação é a de que, além de ser toda em área de proteção ambiental, a região tem poucos presos. O Vale do Ribeira é a única área do Estado que ainda não tem presídios. Segundo a prefeita de Registro, Sandra Kennedy (PT), o projeto prevê uma unidade para 750 presos, o dobro de toda a população encarcerada na região.