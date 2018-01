Prefeitos dizem que informe foi ''preconceituoso''

A prefeita do Guarujá, Maria Antonieta de Brito (PMDB), afirmou que a violência urbana não é uma realidade só do Brasil, mas mundial - e inclui os Estados Unidos. ''No mínimo, é indelicado querer orientar uma população a ter uma postura como essa.'' A prefeita reiterou que os crimes foram ''fatos isolados'' .

Para o prefeito de Santos, João Paulo Papa (PMDB), a recomendação do consulado foi "genérica, abrangente e alarmista". Segundo Papa, aparentemente a onda de violência se tratou de "uma disputa dentro do mundo do crime".