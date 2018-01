Prefeito veta projeto que criava a bolsa-creche O prefeito Gilberto Kassab (sem partido) cedeu às pressões das entidades sociais e desistiu de implementar a bolsa-creche de R$ 272, projeto aprovado pela Câmara Municipal no mês passado. O veto à proposta, de autoria do vereador Arselino Tatto (PT), foi publicado no Diário Oficial da Cidade do último sábado.