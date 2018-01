Prefeito usa rádio para escolher primeira-dama

O telefone da Objetiva FM, a única rádio de Buri, a 270 quilômetros de São Paulo, não dá trégua desde que o prefeito, Cláudio Ú Fonseca (PDT), anunciou em um programa que está à procura de uma nova primeira-dama. Até a tarde de ontem, mais de 80 mulheres de 16 a 60 anos tinham se apresentado. As pretendentes são de todo o Brasil e até do exterior: uma das candidatas é holandesa. Ú Fonseca, de 53 anos, estava casado até o início de fevereiro. Após a separação (a segunda em dois anos), ele recorreu ao programa Juntando as Tralhas.