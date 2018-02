Prefeito se diz surpreso e demite secretários O prefeito de Taboão da Serra, Evilásio Farias (PSB), anunciou ontem a demissão dos três secretários presos na segunda sob suspeita de cobrar propina de devedores de impostos. Dizendo-se surpreso com as detenções dos assessores, ele afirmou desconhecer a participação deles no esquema. Foram exonerados os secretários Luiz Antonio Lima (Administração), Maruzan Corado Oliveira (Planejamento) e Antonio Roberto Valadão (Finanças). O trio e mais 12 pessoas tiveram prisão temporária decretada.