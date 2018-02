Prefeito quer rever vistoria

Durante a campanha, ele defendeu o fim da vistoria para os carros novos e prometeu isentar a taxa - sua proposta foi pagar a vistoria usando justamente parte dos recursos do IPVA repassados pelo Estado. Ele prometeu ainda reavaliar o contrato com a Controlar.

Em dezembro, já eleito, Haddad afirmou que seu gabinete enviaria projeto de lei para a Câmara Municipal para garantir o reembolso da taxa já no começo deste ano - a expectativa é fevereiro. A medida já valeria para os carros com placa final 1, cuja inspeção começa no mês que vem.