Prefeito quer ciclistas só em ruas menores Após um ciclista ter o braço decepado por um motorista na Avenida Paulista, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou ontem que prefere ciclovias e ciclofaixas em vias secundárias da cidade. "A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está preparando estudo sobre essa questão mais pormenorizado. Eu sempre fui defensor da tese de que tínhamos de utilizar melhor vias secundárias preparadas para as ciclovias e ciclofaixas", afirmou Haddad. O prefeito ressaltou, no entanto, que pretende se reunir com cicloativistas para discutir o assunto - por enquanto, os ciclistas estão apenas em contato com técnicos de engenharia.