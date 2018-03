Prefeito promete asfaltar 100 km até o fim do ano Eleito com a promessa de asfaltar toda a cidade em oito meses, o prefeito Cido Sério (PT), ainda está longe de alcançar o objetivo. Dos 600 km de ruas pavimentadas, 150 km estariam esburacados. Destes, o prefeito teria recuperado apenas 50 km desde que assumiu o cargo. Mas Sério promete acabar com os buracos até o fim do ano.