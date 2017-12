Prefeito interino se veste de jardineiro e copia até gesto de Doria

SÃO PAULO - Em seu primeiro dia como prefeito em exercício, o vereador Milton Leite (DEM) cumpriu uma agenda de fim de semana típica do prefeito João Doria (PSDB), em viagem ao exterior, assim como o vice, Bruno Covas (PSDB).

Desde as 8 horas deste sábado, 13, ele percorreu estradas, visitou associações de bairro, hasteou a Bandeira do Brasil, fez promessas e se vestiu de jardineiro para cortar parte da grama da Praça do Trabalhador, no Jardim Maria Fernandes.

Todas as atividades foram executadas no distrito de Parelheiros, na zona sul, um dos seus principais redutos eleitorais. Leite fez, ainda, o característico sinal do “acelera” e disse ser o “Severino Quebra-Galho” de Doria, em alusão ao personagem do Zorra Total, da TV Globo.

Corintiano, o vereador declarou torcer para que o Santos, time de Doria e Covas, vença a Copa Libertadores da América e, assim, se classifique para o Mundial Interclubes. Afinal, desse jeito, Doria e Covas poderiam viajar para acompanhar os jogos e deixá-lo no cargo interino.

“Eu mesmo pago a viagem, e de navio, para eu ficar mais um pouquinho na Prefeitura. Eles não vão ganhar o título, mas faço questão de que eles viajem até lá para saber”, brincou.