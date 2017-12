Prefeito interino de SP evita polêmica com Lula ao plantar árvore em evento oficial

SÃO PAULO - O vereador Milton Leite (DEM) evitou polêmica no seu segundo dia como prefeito em exercício de São Paulo durante agenda oficial do Mutirão Mário Covas na manhã deste domingo, 14. Ao plantar uma muda de ipê branco, ele foi questionado por moradores sobre a quem dedicaria o ato e respondeu que seria à cidade de São Paulo. Em eventos semelhantes, o prefeito João Doria (PSDB) fez críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao plantar mudas de pau-brasil. Como Doria e o vice-prefeito Bruno Covas (PSDB) estão fora do País, Leite ocupará o cargo até quarta-feira, 17.

"(Dedico) à cidade de São Paulo, à recuperação do verde da nossa cidade. O ex-presidente Lula tem lá os seus problemas. Ele que resolva com os órgãos competentes. Nós aqui temos o compromisso, dentro de um programa de recuperação de verde, de ampliar o número de árvores na cidade", afirmou à imprensa durante evento na Praça das Notas Musicais, distrito do M'Boi Mirim, seu principal reduto eleitoral, no qual também participou do calçamento da praça. Assim como na agenda oficial de sábado, 12, Leite estava acompanhado dos filhos, o deputado estadual Milton Leite Filho (DEM) e o deputado federal Alexandre Leite (DEM).

Diferentemente do dia anterior, em que se vestiu de jardineiro, Leite não utilizou uniforme neste domingo, mas chegou com um boné do programa Cidade Linda. Ao participar do calçamento da praça, utilizou galocha, luvas e um capacete. "A camisa não tinha do tamanho adequado. Ficou meio curta e achei melhor não usar. Ontem a roupa já tinha ficado curtinha", brincou ele, que novamente fez fotos copiando o gesto "acelera" de Doria.