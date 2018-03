Prefeito garante: 'SP está mais bem preparada para as enchentes'

"A cidade está mais bem preparada para as enchentes", garantiu ontem o prefeito Gilberto Kassab (DEM). A capital paulista foi duramente castigada pelas chuvas no verão, o mais chuvoso dos últimos anos.

No cenário mais emblemático das últimas enchentes, na região do Jardim Romano, na zona leste da capital paulista, 3 mil famílias ficaram desabrigadas e as ruas ficaram alagadas por dias, mesmo após o fim dos temporais. Depois de mais de uma década, a Marginal do Tietê voltou a alagar.

Para acelerar a construção de um dique de 1,4 mil metros na várzea do Rio Tietê e um piscinão com capacidade para 35 milhões de litros, o prefeito firmou em junho um contrato emergencial de R$ 70,5 milhões com a Queiroz Galvão. As obras devem ser concluídas no início de novembro, conforme o governo, que defende a contratação da empreiteira sem a realização de concorrência pública.

Kassab afirmou ainda que o orçamento de 2011 elevou para R$ 540 milhões a verba prevista com ações de drenagem, como a limpeza de bocas de lobo, substituição de antigas galerias pluviais e novos piscinões. Neste ano, a gestão afirma que chegará a investir R$ 420 milhões nesses setores.

O Estado apurou que a atual gestão também já encomendou pesquisas meteorológicas que indicam uma nova temporada de chuvas fortes neste verão, a partir de dezembro.