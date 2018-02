Prefeito é criticado por frase polêmica no Twitter Uma mensagem enviada pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (sem partido), no Twitter deixou usuários do microblog indignados e provocou uma enxurrada de críticas e respostas em repúdio a ele. "O astral dos moradores de rua está muito bom, acho que é porque o frio deu uma trégua hoje," escreveu anteontem à noite no perfil @gilbertokassab_.