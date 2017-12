Prefeito diz que ocupação de antigo cinema é insegura O prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou ser insegura a ocupação do Movimento dos Sem-Teto do Sacomã (MSTS) no antigo Cine Marrocos, na região central da capital paulista. Após a energia elétrica ser cortada no local, cerca de 50 barracas foram montadas na frente da Prefeitura, no Viaduto do Chá, anteontem. "É a terceira vez que eles fazem esse acampamento", disse Haddad.