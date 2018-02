Prefeito diz não ter interesse em vender rua no Itaim-Bibi

O prefeito Gilberto Kassab (PSD) disse ontem não ter interesse em vender a Rua Oswaldo Imperatrice, no Itaim-Bibi, na zona sul. A declaração foi dada um dia após ele pedir autorização à Câmara Municipal para licitação que permita o repasse da rua à iniciativa privada. "Caberá ao próximo governo vendê-la, se quiser, porque (o projeto) é autorizativo e, depois, estabelecer as condições de venda", afirmou o prefeito, ao ser questionado sobre a proposta.

"Esse projeto, eu vi no jornal, é um projeto de lei autorizativo para que possa ser feita uma licitação. Então, na verdade, é apenas isso. Quando o poder público se desfaz de um patrimônio, ele se desfaz apenas no caso de ter condições muito vantajosas para a Prefeitura, senão jamais fará", afirmou o prefeito.

Kassab disse que, no começo de sua gestão, foram identificados imóveis da Prefeitura que poderiam ser vendidos e foram iniciados projetos para permitir a venda. Mesmo que a transferência de propriedade não ocorra em sua gestão, ele disse querer terminar o mandato com a burocracia relativa a essa comercialização finalizada - o que não significa, diz ele, que a venda vá ocorrer ainda neste ano.

O prefeito solicitou autorização para vender a rua por meio de licitação, em projeto de lei enviado anteontem aos vereadores. O líder do governo, Roberto Tripoli (PV), afirma que Kassab quer vender 20 áreas públicas até o fim de 2013.

Os projetos chegarão à Câmara até terça-feira. Como Kassab tem apoio de 42 dos 55 vereadores, ele não deverá ter problemas para aprovar pacotes de votações nas próximas semanas.

Briga. Moradores do Itaim-Bibi não concordam com a venda e afirmam que entrarão na Justiça para tentar impedir a comercialização da rua. "O (Gilberto) Kassab agora está com essa mania de vender ruas da cidade. Vamos entrar com liminar para impedir", disse Marcelo Motta, presidente da Sociedade Amigos do Itaim-Bibi (Saibibi).