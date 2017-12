Prefeito de Restinga, interior de São Paulo, morre em acidente

SÃO PAULO - O prefeito de Restinga, Clarindo Ferracioli, cidade localizada a 415 quilômetros de São Paulo, morreu em um acidente na noite desta segunda-feira, 11, na Rodovia João Traficante, estrada vicinal de Franca.

O carro em que ele e o funcionário público Cesar Cordeiro estavam capotou na altura do quilômetro 17. Os dois chegaram a ser levados para a Santa Casa de Franca, mas não resistiram aos ferimentos.

O velório do prefeito está sendo realizado no Ginásio Municipal de Restinga e o enterro será na manhã desta quarta-feira, 13, no Cemitério da cidade, segundo o Corpo de Bombeiros.