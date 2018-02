Prefeito bate carro, fere 3 e vai embora do local Na noite de sábado, o prefeito de Caiuá (SP), Cícero Paulino Sobrinho, bateu o carro oficial em outro veículo na Rodovia Raposo Tavares. Ele deixou veículo e assessores no local e foi embora sem prestar socorro aos três feridos. A polícia achou vinho e uísque no automóvel de Sobrinho, que ontem não foi à prefeitura. Internados em Presidente Prudente, os feridos não correm risco.