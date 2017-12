Prefeito afirma que governo do Estado é responsável pela segurança dos ônibus em SP

SÃO PAULO - O prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou na manhã desta quinta-feira, 30, que o governo do Estado é o responsável por garantir a segurança para que os ônibus circulem na capital. Desde o começo do mês, ao menos 33 coletivos foram incendiados na cidade em protestos.

"O Estado tem que garantir a segurança dos bairros para que os serviços funcionem. Eles estão fazendo reuniões periódicas com as empresas concessionárias", disse Haddad.

Segundo o prefeito, a São Paulo Transporte já oficiou o Estado sobre os locais onde veículos foram incendiados.

O prefeito afirmou que a Guarda Civil Metropolitana deve cuidar apenas dos bens municipais.

Investigações. O secretário de Estado da Segurança Pública, Fernando GrellaVieira, disse nessa quarta-feira, 29, que não descarta a participação do crime organizado nas ações.

Desde o fim de semana, veículos de dez linhas deixaram de circular no bairro no período da noite. Em alguns bairros, moradores falam em toque de recolher.

Grella disse ainda que recomendou, também nessa quarta, em reunião com o Comando-Geral da Polícia Militar, o reforço do policiamento nessas regiões. Farão parte desse reforço policiais da Rota e do 2.º Batalhão de Choque.