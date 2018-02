Prefeito admite rever regras para alvarás provisórios A prefeitura do Rio montou uma equipe de técnicos para reformular a legislação que determina as normas para a concessão de alvarás. A decisão foi tomada após a constatação de que o restaurante que explodiu na quinta obteve e renovou cinco vezes sua autorização para funcionar, mesmo sem um laudo do Corpo de Bombeiros.